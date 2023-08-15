Новым заместителем главы Перми станет Юлия Овсянникова

Юлия Овсянникова. Фото: администрация Перми

Как уже писала "КП", вице-мэр Перми Алексей Грибанов, курирующий социальные вопросы, покинет свою должность. Эту информацию прокомментировали в администрации города:

- В связи с истечением срока контракта 16 августа Алексей Анатольевич Грибанов завершает свою работу в должности заместителя главы администрации Перми. С 17 августа он переходит на должность советника Главы города. Исполнять обязанности заместителя главы администрации города будет Юлия Овсянникова, начальник департамента социальной политики, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее Юлия Овсянникова работала в департаменте образования администрации Перми, занимала должность заместителя начальника департамента образования – начальника управления стратегического планирования. А в 2017 году возглавила департамент социальной политики.