Алексей Грибанов уйдет с поста вице-мэра Перми

Алексей Грибанов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вице-мэр Перми Алексей Грибанов, курирующий социальные вопросы, послезавтра, 17 августа, покинет свою должность. Об этом сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на свой источник.

Алексей Грибанов в пермской политике – более 20 лет. В 2001 году он стал депутатом думы, потом был заместителем главы администрации Перми по социальным вопросам. Затем круг от депутата до вице-мэра повторился.

16 августа Алексею Грибанову исполнится 66 лет. По некоторым данным, причиной его ухода с поста стал именно возраст.

Впрочем, из администрации чиновник не уйдет. Он останется в качестве советника главы города. Напомним, как раз 17 августа комиссия отберет из претендентов на пост мэра двух кандидатов, которые представят свои программы на пленарном заседании городской Думы. Оно состоится 22 августа.