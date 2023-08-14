В пермском кинотеатре покажут фильм «Барби»

Выход фильма на пермском экране запланирован 9 сентября. Фото: speshilove.comfortkino.ru

В Перми покажут нашумевший фильм «Барби». Американская приключенческая фэнтезийная комедия режиссера Греты Гервиг заявлена к показу в «Мягком кинотеатре» в ТРК «Спешилов».

В кинотеатре «КП» рассказали, что начало показов несколько раз сдвигалось, сейчас выход фильма на пермском экране запланирован 9 сентября, не исключено, что дата вновь поменяется, но рано или поздно показ точно состоится, заверили нас.

Напомним, что сценарий к фильму основан на серии игрушек Барби от компании Mattel. В фильме снялись Марго Робби и Райан Гослинг, исполнившие роли Барби и Кена. В мировом прокате фильм уже собрал более 1,184 млрд долларов.

Читать также

Вторую часть снятого в Прикамье фильма об Иване Семенове покажут в кино 28 сентября

Первая часть вышла осенью прошлого года (Подробнее...)