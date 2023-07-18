Вторую часть снятого в Прикамье фильма об Иване Семенове покажут в кино 28 сентября

Постер: кинокомпания «Проспект Мира»

Фильм «Иван Семенов: большой поход» (6+) выйдет в кинотеатрах с 28 сентября. Точную дату премьеры назвали в кинокомпании «Проспект Мира».

Первая часть «Иван Семенов: школьный переполох» вышла на экраны прошлой осенью 13 октября. Вторая часть станет продолжением истории. Съемки обеих проходили на территории Прикамья. «Если в первом фильме Иван с друзьями проказничал в школе на окраине Перми, то в новой картине ребята отправляются в большое путешествие по Пермскому краю», — отметили в кинокомпании.

По сюжету, Иван Семенов будет искать способ, как сделать так, чтобы его школьная любовь Танечка не уехала учиться за границу. Вместе с друзьями он отправится на поиски шамана, который может исполнять любые желания.

Главные роли исполнили Мария Шукшина, Марина Федункив, Никита Кологривый, Роман Погорелов и Софья Грузенко.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65