Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 августа 2023 14:36

Чусовской мост в Перми из-за аварий снова стоит в обе стороны

На мосту через Чусовую вечером произошло еще два ДТП
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
На Чусовском мосту вновь аварии, и снова пробки. Фото: ТГ-канал "Новости Перми и края".

На Чусовском мосту вновь аварии, и снова пробки. Фото: ТГ-канал "Новости Перми и края".

- Добраться можно только на вертолете! – пишут в соцсетях те, кто застрял на Чусовском мосту на Восточном обходе Перми.

Мы уже писали о том, что сегодня днем, в воскресенье, на этом мосту произошли сразу три аварии, и там скопились огромные пробки.

И вот история повторилась: вечером здесь случились еще две аварии. В результате Чусовской мост «запечатан» в обе стороны. На сервисе «Яндекс карты» - длинные красные линии, что на одной полосе, что на другой.

В ТГ-канале «Новости Перми и края» публикуют снимки колонн замерших автомобилей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Чусовском мосту в краевом центре Прикамья произошло сразу три ДТП

На въезде в Пермь со стороны Березников и при выезде из города скопились огромные пробки (Подробнее...)