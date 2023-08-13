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НовостиПроисшествия13 августа 2023 10:01

На Чусовском мосту в краевом центре Прикамья произошло сразу три ДТП

На въезде в Пермь со стороны Березников и при выезде из города скопились огромные пробки
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
На Чусовском мосту опять заторы. Фото: ТГ-канал "Пермь ЧП и ДТП".

На Чусовском мосту опять заторы. Фото: ТГ-канал "Пермь ЧП и ДТП".

- Левый ряд, правый ряд – встали наглухо! – пишут очевидцы в соцсетях про дорожную ситуацию на Восточном обходе Перми.

Автомобилисты сообщают, что на Чусовском мосту произошли сразу три аварии. И из-за этого застопорилось движение как со стороны Березников, так и на выезде из города.

На сервисе «Яндекс пробки» этот участок Восточного обхода Перми сразу же окрасился в красный цвет.

- И это еще до того, как народ стал возвращаться с дач в это жаркое воскресенье, - тревожатся водители. - А что тут будет к вечеру?

На мосту через Чусовую в Перми произошло сразу три аварии.

На мосту через Чусовую в Перми произошло сразу три аварии.