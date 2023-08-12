Экс-директора «Стратегии» Петра Пьянкова оставили в СИЗО с новым обвинением

В 2018 году Петра Пьянкова осудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бывший гендиректор негосударственного пенсионного фонда «Стратегия» Петр Пьянков попросил суд заменить ему 6 неотбытых месяцев лишения свободы на исправительные работы. Слушание, по сообщению издания РБК, началось в Ленинском районном суде Перми 7 августа, а 11 августа судья отказал Петру Пьянкову в этом.

Последние полтора месяца осужденный бизнесмен находится в СИЗО по новому обвинению — в неправомерных действиях при банкротстве крупнейшего в Пермском крае НПФ. Преступление относится к категории средней тяжести, срок давности привлечения к уголовной ответственности — 6 лет.

И так как новое обвинение касается событий, давность привлечения за которые уже истекла, сам Пьянков ожидает, что в ближайшее время преследование будет прекращено.

Напомним, в 2018 году создателя негосударственного пенсионного фонда «Стратегия» Петра Пьянкова осудили по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В частности, в том, что он вывел ценные бумаги «Стратегии» на сумму в 220 миллионов рублей в подконтрольные ему структуры.

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