В Перми молодого монтажника насмерть задавило частями башенного крана

Фото: СУ СКР по Пермскому краю.
Днем в субботу, 9 августа, в Индустриальном районе 26-летний монтажник вместе с напарником грузил конструкции башенного крана в машину. Во время погрузки рабочий залез на одну из частей крана, поскользнулся и упал на землю. В этот момент на него обрушились конструкции и придавили насмерть.
- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются лица, отвечающие за соблюдение правил охраны труда на объекте, изымается документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.
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