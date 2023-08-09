В Перми молодого монтажника насмерть задавило частями башенного крана

Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Днем в субботу, 9 августа, в Индустриальном районе 26-летний монтажник вместе с напарником грузил конструкции башенного крана в машину. Во время погрузки рабочий залез на одну из частей крана, поскользнулся и упал на землю. В этот момент на него обрушились конструкции и придавили насмерть.

- Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Опрашиваются лица, отвечающие за соблюдение правил охраны труда на объекте, изымается документация. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер