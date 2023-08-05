В Перми из Камы вытащили тело утонувшего мужчины

Тело вытащили на берег в Мотовилихе

Вечером в субботу, 5 августа, в Мотовилихе, в районе станции Язовой вытащили из Камы тело утонувшего мужчины. Об этом рассказали очевидцы события. На место вызвали полицию.

- Приезжали спасатели, возможно, они и достали тело из воды. Сейчас на месте работают полицейские и следователи, - рассказал «Комсомолке» очевидец. – Там же находится брат погибшего.

Известно, что утопленник был в одежде.

Напомним, ранее мы писали о 15-летнем мальчике, который вытащил из Чусовой 12-летнюю девочку, спас ее ценой собственной жизни.

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