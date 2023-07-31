Юного спортсмена из Прикамья, который вытолкнул из реки девочку, а сам утонул, собирались взять в сборную страны

Юный герой, не раздумывая, бросился спасать девочку.

- Этот парень – настоящий герой, отдал свою жизнь за жизнь ребенка! Родителям – сил пережить такое горе! – пишут в соцсетях жители города Чусовой, что в Пермском крае, где случилась трагедия.

Судьба прочила 15-летнему Вадиму Малышеву большое спортивное будущее.

- Его собирались взять в молодежную сборную страны по санному спорту, - рассказал «КП» его личный тренер, педагог спортшколы олимпийского резерва «Огонек» Александр Старков. - Этой весной они с напарником завоевали в Сочи «серебро» на санях-двойке на первенстве России. Он всегда кому-нибудь помогал. За малышню таскал тяжелые сани. Отпрашивался посидеть дома с младшим братишкой-дошкольником. У него была очень хорошая реакция.

Вадим первым среагировал и на этот раз, когда сидящие на пляже услышали крики женщины: «Девочка тонет!» Отдыхающие с ужасом увидели, как девчушку подхватило и уносит от берега быстрое течение. Первым бросился в воду Вадим.

- После тренировки в бассейне Вадим с друзьями решили искупаться еще и на речке - день был жаркий, - рассказывает Александр Старков. - Когда уже одевались, услышали крики о помощи. Вадим, не раздумывая, помчался к реке. Ребята рассказывают, что он пытался тащить девочку к берегу, но их относило все дальше, туда, где дно резко обрывается в глубину. Он скрылся под водой, а ребенка, судя по всему, продолжал держать на руках, выталкивая наверх.

Девчушку подхватили и вытащили подоспевшие взрослые. А когда, наконец, извлекли из воды Вадима, он уже не дышал.

- Он достоин самой высшей награды! Поступил как настоящий мужчина, как герой! – гремят паблики Чусового.

Мама спасенной 12-летней девочки высказала слова благодарности родителям мальчика, который пожертвовал собой, спасая ее. Правда, сделала это анонимно, через соцсети, объяснив это тем, что боится за дочку, которая до сих пор не может прийти в себя после случившегося. Поначалу дочь ей ничего не сказала.

- Ночью дочери стало плохо, у нее упало давление, нам пришлось вызвать скорую, - рассказала она. - И только позже она мне обо всем рассказала.

Родителям смелого парня позвонили из краевого Минспорта, из Российской федерации санного спорта и высказали слова соболезнования и благодарности за смелый поступок сына.

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