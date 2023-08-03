После 15 часов ожидания пассажиры вылетели из Перми в Стамбул

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В международном аэропорту Перми самолет авиакомпании Red Wings смог вылететь в Стамбул спустя 15 часов ожидания.

Воздушное судно должно было вылететь еще в ночь на 3 августа в 01:30, но его вернули на стоянку. Причина — технические неполадки. Не удалось запустить левый двигатель. Вылет состоялся в 16:48.

Ранее одна из пассажиров рассказала о том, как все произошло. По ее словам, ночью была объявлена посадка по расписанию, но пришлось сидеть час в самолете без объяснений.

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