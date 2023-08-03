«Час просидели в самолете, а после вернулись в аэропорт». Пермяки не могут улететь в Стамбул

Пассажиры проблемного рейса уже успели друг с другом познакомиться. Фото предоставлено читательницей

В пермском аэропорту «Большое Савино» с ночи 3 августа не может вылететь рейс в Стамбул. О многочасовой задержке корреспонденту «Комсомолки» рассказала пассажирка самолета Сюзанна.

- Вылет был запланирован на 1.30, - рассказывает Сюзанна. - Сперва все шло штатно - я прошла регистрацию, сдала багаж, прошла чистую зону, села в самолет, нас поприветствовал пилот, и вот тут началось самое интересное...

По словам Сюзанны, пассажиры час просидели в самолете без каких-то объяснений, а потом им сказали, что возникла техническая неисправность и попросили покинуть борт.

- Мы сели в автобус и поехали обратно в аэропорт, - рассказывает Сюзанна. - Просидели около часа в чистой зоне, а после нас попросили пройти обратную процедуру регистрации. Нам аннулировали посадочный талон, в паспортах поставили штамп, что мы вновь прибыли на территории России, и вернули багаж.

Авиакомпания, по словам Сюзанны, действовала по регламенту - ночью пассажирам выдали талоны на питание, а в 5.00 предоставили бесплатное место в гостинице всем желающим.

Фото предоставлено читательницей

- Я и еще часть пассажиров уехали в гостиницу - она буквально в 10 минутах от аэропорта, а те, кто живет неподалеку, вернулись к себе домой, - говорит Сюзанна. - Утром в гостинице нас накормили кашей, дали чай, кофе, бутерброды, а около 12.00 пригласили на рейс. Сейчас я снова в аэропорту, между пассажирами возникло какое-то теплое чувство единения, мы уже знаем друг друга по именам и шутим, как старые друзья. Очень надеемся, что в этот раз никаких проволочек не возникнет.

Фото предоставлено читательницей

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