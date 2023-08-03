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НовостиОбщество3 августа 2023 8:09

Глава СКР проверит больницу в Прикамье после смертей пациентов

Родственники тех, кто умер в больнице в Чайковском, обратились к Александру Бастрыкину
Лела Минадзе
Фото: ГБУЗ ПК «Чайковская ЦГБ»

Фото: ГБУЗ ПК «Чайковская ЦГБ»

Глава Следственного комитета РФ Александр Батрыкин взял на контроль ситуацию в больнице в Чайковском.

Родственники пациентов, умерших в этой больнице, обратились в приемную главы СКР. Они не довольны ходом расследования. Сейчас СУ СКР по Пермскому краю расследует три уголовных дела, а также проводит две процессуальные проверки.

Ранее мы рассказывали о случаях, произошедших в медучреждении. В январе этого года с седьмого этажа больницы выпал 77-летний мужчина и до смерти замерз в сугробе. Такие случаи происходили не раз — подобное произошло в декабре прошлого года и в мае этого. Также на качество медицинских услуг жаловались семьи двух пациентов, умерших в отделении неврологии.

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