В одной из прикамских больниц пациент выпал в сугроб с седьмого этажа и замерз насмерть

Одна из версий, что мужчина выпал с седьмого этажа стационара. Фото: ГБУЗ ПК "Чайковская ЦГБ"/ВКонтакте.

8 января в пабликах города Чайковского разместили пост с просьбой о помощи в поисках человека. Обстоятельства исчезновения были очень загадочными. Как сообщает паблик «Подслушано Чайковский», 77-летний мужчина проходил лечение в Чайковской городской больнице. И на следующий день после Рождества бесследно пропал. При этом его верхняя одежда осталась в гардеробе, то есть он куда-то ушел в том, в чем находился в палате - в клетчатой рубашке, трико и черных галошах. Родные и знакомые мужчину из больницы тоже не забирали. По камерам видеонаблюдения просмотрели – из лечебного учреждения он не выходил.

Алексея Васильева искали три дня. Фото: Подслушано Чайковский/ВКонтакте.

Родные звонили ему на мобильник: гудки шли, но никто не отвечал. Они сразу же обратились в правоохранительные органы, но их поиски также ничего не дали, хотя они несколько раз обходили помещения больницы, в том числе и подвальные. Последнюю информацию сообщили подписчики сообщества, где был опубликован этот пост.

Заканчивался он просьбой сообщать любую информацию о пропавшем Алексее Алексеевиче Васильеве, а также напоминанием, что на улице очень холодно, а человек ушел в неизвестном направлении без верхней одежды. Да, морозы в те дни на улице стояли лютые. Куда мог уйти человек без верхней одежды? Да еще и из больницы, где много не только пациентов, но и медицинского персонала!

Этими же вопросами задавались и подписчики паблика. Они уточняли, были ли у Алексея Алексеевича заболевания, связанные с психикой – деменция, провалы в памяти, были ли он в сознании. Одна из них, по имени Сонечка, написала, что «с памятью у мужчины было все хорошо, да и вообще проблем таких не было, с головой тоже все хорошо. Он лежал в пульмонологии, и его уже готовили к выписке».

Сегодня после обеда стало известно, что мужчину нашли около приемного покоя. К сожалению, мертвым – он замерз в сугробе.

«Комсомолка» дозвонилась до дочери Алексея Васильева Яны. Женщина, борясь с рыданиями, рассказала, что в гибели отца очень много непонятного.

- Его тело обнаружили в снегу под окнами. Он выпал с седьмого этажа, где проходил лечение. Но все дело в том, что он не мог это сделать... не мог, - заплакала она. - Мы только еще собираемся ехать в больницу. Обязательно будем во всем разбираться.

За комментарием мы обратились в пресс-службу СУ СК России по Пермскому краю, где нам ответили, что по факту обнаружения тела мужчины возле больницы проводится доследственная проверка. Место происшествия осмотрено, медицинские работники больницы опрошены.

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