Прокуратура проводит проверку после отмены рейса из Перми в Москву

Фото: Александр ГЛУЗ

В аэропорту Большое Савино 29 июля остановили самолет во время разбега и вернули на стоянку. Уральская транспортная прокуратура Пермского края взяла ситуацию с прерванным полетом на контроль.

Теперь проводится проверка. «По ее итогам будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности полетов», — отметили в ведомстве.

Из Перми в московское Домодедово не смог вылететь Boeing 737-800 авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines). Ранее сообщалось, что вылет был отменен по решению командира экипажа воздушного судна. Причина — загорелось табло «PSEU», которое отображает положение шасси, датчики «земля/воздух» и ряд других важных узлов авиалайнера.

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