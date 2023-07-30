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НовостиПроисшествия30 июля 2023 15:40

Самолет из Перми не смог вылететь в Москву из-за неисправности

Взлет был прерван после того, как загорелось предупреждающее табло
Лела Минадзе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Большое Савино самолет не смог вылететь в московское Домодедово. Как сообщает telegram-канал Aviaincident, взлет был прерван в 20:54.

Такое решение принял командир экипажа воздушного судна. В начале разбега Boeing 737-800 авиакомпании «Сибирь» (S7 Airlines) затормозил и зарулил на стоянку.

Вылет был отменен, поскольку загорелось табло «PSEU». Оно отображает положение шасси, датчики «земля/воздух» и ряд других важных узлов авиалайнера.

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