В центре Перми 24 июля прошли пожарно-тактические учения

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Днем в понедельник, 24 июля, в центре Перми МЧС по Пермскому краю проводят пожарно-тактические учения в здании, расположенном на улице Петропавловской, 55. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проведения учений пожарные отрабатывают действия по тушению пожара, а также изучают конструктивные особенности и планировку здания, проверяют источники противопожарного водоснабжения. В учениях принимают участие подразделения 10 пожарно-спасательного отряда краевого МЧС: 21 человек личного состава и 5 единиц техники.

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