В Перми окончены поиски пропавшей 41-летней женщины

Фото:поисковый отряда «Регион59».

Волонтеры поискового отряда «Регион59» сообщили, что нашли живой пропавшую 41-летнюю Наталью.

Напомним, 17 июля женщина вышла из дома по улице Богдана Хмельницкого в Кировском районе и бесследно исчезла. Сегодня, 22 июля, поисковики сообщили радостуню весть - женщина нашлась живой. Где она все это время пропадала, не сообщается.

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