Четыре черных понедельника: что случилось с мальчиками, пропавшими при очень странных обстоятельствах

Все ребята пропали зимним утром понедельника. Фото: Семейный архив Курлеевых

- Антон не должен был пропасть. Никак. Отец – военный офицер, мама – учитель. Он рос в благополучной семье, в достатке, был окружен родительским вниманием и любовью. Учился хорошо, на носу была итоговая контрольная. Прошло уже больше 20 лет, но ни одной зацепки, что случилось с парнем, найти так и не удалось, - говорит сотрудница милиции в отставке, которая почти 25 лет назад занималась поисками школьника.

Примерно в то же самое время в Прикамье при очень странных обстоятельствах пропали еще трое молодых людей – школьник и двое студентов. Их поиски тоже не дали результат, но оперативники не исключают, что эти исчезновения могут быть как-то связаны между собой.

Ни следов, ни свидетелей

Антон Курлеев пропал 20 декабря 1999 года. В девятом часу утра 11-классник вышел из дома и по дороге в школу следы его теряются.

Меньше чем через месяц, 10 января 2000-го, пропадает первокурсник политеха Михаил Голев. Молодой человек пришел на урок физкультуры, пошел на лыжах вдоль университетского кампуса и больше его никто не видел.

29 января 2001 года. Студент юридического колледжа Андрей Ведерников пошел на последний сессионный зачет, чтобы потом уехать к родителям в Кудымкар. Дорога от дома друзей, где он гостил накануне, должна была занять не больше 15 минут. Но ни в колледже, ни дома парень больше не появился.

Проходит две недели. 12 февраля ученик 11-го класса Александр Белявский выходит из дома в школу искусств, но, как и остальные, – бесследно пропадает.

Ни следов, ни свидетелей, ни мотивов. Но есть настораживающие детали, на которые сразу обратили внимание оперативники. Все ребята пропали зимним утром понедельника! Причем Антон и Михаил с разницей в две недели, а Андрей и Александр – в три. Все четверо – совсем молодые ребята, высокого роста – под 1,8 метра.

Версий, что произошло, было множество. «Комсомолка» пообщалась с очевидцами тех событий и изучила архивные документы, чтобы разобраться – что могло случиться с пропавшими ребятами.

Объявления об исчезновении Антона Курлеева печатались едва ли не во всех местных газетах. Фото: Жданов Михаил/Семейный архив Курлеевых

Не дошел до остановки

Антон учился в физико-математической школе №146 в Индустриальном районе. Каждое утро вместе с одноклассниками он садился в автобус на остановке «Комсомольская площадь» и благополучно добирался до школы, но только не 20 декабря. В тот день Антон проснулся сам, хотя обычно поднимался с трудом. В 8.15 он вышел из дома и…больше его никто не видел.

Родители ждали сына с минуты на минуту, ведь он никогда не задерживался, а в этот день запаздывал и даже не позвонил. Стали звонить в школу, одноклассникам, а когда узнали, что Антон не только не доехал до школы, он даже не дошел до остановки, которая была в 3 минутах от дома, по спине пробежал холодок. Родители тут же побежали в отдел милиции по месту жительства, но там их «отфутболили» в Индустриальный район, где расположена школа.

- Сам ушел - сам придет, - равнодушно заявил милиционер.

Родители были в недоумении. Только благодаря настойчивости мамы Антона заявление все же приняли. В три часа ночи! А на следующий день переправили в отдел по месту жительства, и так целую неделю передавали из отдела в отдел.

Искали волонтеры, курсанты и частный детектив

Шли дни, но розыски Антона шли очень вяло. Курлеевы поняли, что кроме них, никто ребенка искать не будет. Они собрали друзей, знакомых и организовали настоящий штаб по поиску сына. Волонтеры разделились на три группы – обзванивали и объезжали больницы, травмпункты, морги, реанимации, опрашивали прохожих, расклеивали листовки, которые печатала не милиция, а лично отец Антона. Не оставили в беде отставного полковника и курсанты ВКИУ, где Павел Александрович преподавал 23 года. Учащиеся обошли каждый закуток – осматривали чердаки, подвалы, колодцы, стройплощадки…

Старшеклассники школы №146 два дня не учились. Расклеивали объявления, опрашивали людей в транспорте и на остановках. Ученики школы №9, где Антон учился до 8 класса, опубликовали запись о розыске в интернете.

В предновогодние дни с частными объявлениями на телевидении и радио не пробиться. Курлеевы пробились. Сообщение об исчезновении Антона звучало на местных теле – и радиоканалах.

Родители не жалели ни денег, ни времени, ни себя: наняли частного детектива, писали мэру, губернатору, в столичные министерства, приняли участие в передаче «Жди Меня». Без внимания не оставались любые сигналы и анонимные звонки.

Но все было бесполезно. Ни малейшей зацепки найти так и не удалось.

Курлеевы не оставляют надежды, что их сын может быть жив. Фото: Жданов Михаил/Семейный архив Курлеевых

Идеальный день для похищения

- Где мы только не были, с кем только не общались. Объездили всю Пермь, все города области, лесоповалы в Коми округе, плантации Астрахани, а от слова экстрасенсы у меня ком в горле встает, - спустя 24 года вспоминает Павел Курлеев. – Когда исчез наш сын, а за ним Михаил и другие мальчишки, когда мы сопоставили день и время их исчезновений, - сомнений в том, что они стали жертвами похищений, не оставалось. Посудите сами: понедельник, родители уходят на работу, где строят планы на всю неделю и частенько возвращаются домой позже обычного. Пока хватишься, пока сообразишь, что делать, куда бежать – драгоценное время упущено, время для сокрытия следов – выиграно. И в этом смысле понедельник – идеальное время для похищения.

Павел Курлеев считает, что с его сыном могло произойти все, что угодно, но основных версии исчезновения три: ДТП с последующим убийством, потеря памяти или похищение с целью продажи на органы.

- Незадолго до исчезновения у Антона была операция на аппендицит. В больнице у него взяли анализы, а также полностью проверили организм – все органы были в идеальном состоянии. Мы предположили, что могла быть утечка информации. Встретились с главврачом, на что он ответил, что если это и так, то доказать это практически невозможно.

Вот если бы мы знали имя конкретного работника, тогда есть шанс, но проверять весь персонал больницы никто не будет. Версия с ДТП также имеет место быть: ехали, сбили, вышли. Предложили отвезти в больницу, а по дороге выяснилось, что травмы серьезные, к чему лишние проблемы: вывезли на пустырь за город и... Но здесь много нюансов, если бы его сбили, то хоть какие-то свидетели бы нашлись.

Версию с потерей памяти предложили Курлееву врачи. Дело в том, что в детстве Антон упал с санок и получил травму головы. По мнению врачей, в подростковом возрасте, с учетом гормональных изменений и школьной нагрузки, мальчик мог испытать стресс, который привел к одномоментной потери памяти.

- Я человек военный - скупой на эмоции, но сердце моей супруги, да и мое, наверное, тоже, чувствует, что сын жив! – с небольшой надеждой в голосе говорит Павел Александрович.

Фото: Семейный архив Курлеевых

«Это же лес! Упал и замерз!»

Миша – студент аэрокосмического факультета политеха. Жил в Кондратово недалеко от родителей и заходил к ним каждый день - до занятий и после.

Пришел он и в то утро – 10 января. В спортивной форме - собирался сдавать зачет по физкультуре. Уехал в 8.45 и через час уже был на комплексе ППИ. На лыжню Миша выходил впервые, но сказал, что трассу знает. Для зачета нужно было пробежать два круга – пять километров.

- А можно четыре круга? – спросил Миша.

Преподаватель слегка удивился: «Если хочешь, пожалуйста!» Он и стал последним, кто видел первокурсника.

Тревогу преподаватели забили спустя три часа. Искали до глубокого вечера - ездили по лесу на Буране. Потом родители юноши вместе с учителями Кондратовской школы два дня прочесывали лес. Параллельно работали службы спасения, частный детектив. Но – никакой зацепки. Ни Миши, ни его следов, даже лыжных палок не нашли.

- Чего вы хотите? Это же лес! В нем заблудиться – нечего делать. Упал в сугроб. Замерз. Весной оттает, - заявили матери Миши в милиции.

Весной лес обыскали с собакой, натасканной на трупы. Мама робко намекнула милиционерам: Может, сына похитили?

- Если так, мы его не никогда найдем, - ответили ей.

Фото: Семейный архив Курлеевых

Мишу нашли через три года

Одной из сотрудниц, кто пытался всеми силами раскрыть серию бесследных исчезновений, была Вера Ступина (имя сотрудника изменено – Ред.).

- В кабинете нас сидело несколько оперов, каждый занимался своим пропавшим, - рассказывает Ступина. – Я работала по Антону Курлееву, моя коллега по Мише Голеву, и так далее. Мы действительно пытались объединить эти дела, но общего между ними ничего не нашли: разные семьи, разные знакомые, разные интересы. Рассматривали версию и о серийном маньяке, изучали документы, поднимали дела вероятных преступников – тоже мимо. Сейчас, спустя столько лет, я могу с уверенностью сказать, что ничего общего между этими исчезновениями нет. К тому же, Мишу Голева нашли мертвым спустя примерно три года после исчезновения. Труп обнаружили в лесу на улице Якутской. Личность установили только спустя два года, так как от тела практически ничего не осталось. По этой же причине не удалось и определить точную причину смерти. Конечно, после обнаружения тела было возбуждено уголовное дело. Оно, кстати, все еще не закрыто. Но, скорее всего, он просто заблудился и погиб.

- Вы сами-то верите в это? – спрашивает журналиста «КП» Павел Александрович. – Молодой, физически крепкий парень, знающий трассу, и - заблудился?!

Тем не менее версию о том, что студент мог заблудиться, исключать нельзя, ведь территория комлекса действительно окружена лесом. Но расстояние до людей в любом из направлений не так уж и велико. По левую руку в трех с небольшим километрах - Северное кладбище, по правую, также в трех километрах, - дорога. Только если ехать прямо – густой лес. Но опять же - в трех километра - река, а река всегда выведет к людям. И студент не мог этого не знать. Ну и в крайнем случае, Михаил, утверждающий, что знает дорогу, через несколько пройденных километров наверняка бы сообразил, что едет не туда и мог бы вернуться по уже накатанной лыжне. По данным сайтов с архивами погоды, в тот день температура воздуха была довольно комфортной - около -12 градусов, а снега практически не было. Поэтому вероятность того, что лыжню могло запорошить, нулевая.

Фото: Google Карты

Причину смерти не установили

Даже спустя 20 лет после исчезновения сына у Людмилы Голевой дрожит голос и льются слезы, когда она говорит о нем. Хоть смерть сына женщина давно приняла, официально об этом ей никто так и не сообщил.

- Так вышло, что спустя три с половиной года после исчезновения Миши, с милиционером, который вел его дело, мы общаться прекратили, - рассказывает Людмила. – Никаких вещей на экспертизу, ни анализов ДНК ни у меня, ни у мужа не брали. – Я поняла, что надеяться на кого-то смысла нет, искала утешение в церкви. Много молилась, чтобы Бог через батюшку открыл мне тайну исчезновения Миши. Верите вы или нет, но некоторые священнослужители могут видеть то, что для многих сокрыто. Это не экстросенсорика – немного другое. Когда я рассказала батюшке о сыне, он ответил, что его убили. Смерть была страшной - с него сдирали кожу, издевались. Я его отпела и до сих пор, когда прихожу в церковь, молюсь за упокоение его души.

По информации «КП», Андрея Ведерникова также нашли погибшим спустя около двух лет после исчезновения. Его останки обнаружили в одном из сгоревших зданий в Пермском крае.

- В результатах генетической экспертизы было много нестыковок и неточностей, поэтому достоверно утверждать, что труп принадлежит Ведерникову, я бы не стал, - говорит источник, знакомый с ситуацией.

Получается, что из четверых пропавших юношей двух нашли погибшими. Причину смерти обоих установить невозможно, как и причины их исчезновения. Школьники Антон Курлеев и Александр Белявский все еще не найдены. Уголовные дела по ним не закрыты.

Надежда всегда есть

Даже представить трудно, какие титанические усилия приложили тогда Курлеевы и Голевы в поисках своих детей. Ведь ни соцсетей, ни волонтерских отрядов тогда не было. Все делали сами.

Кстати, именно Курелеевы тогда составили памятку о том, как нужно действовать, когда пропал ваш близкий. Впоследствии эта памятка публиковалась в газетах. А за уже отработанным алгоритмом поисков к полковнику Павлу Александровичу приходили спасатели и в последствии эти алгоритмы успешно применяли на практике.

Обращение Павла Курлеева к тогдашнему мэру Перми Аркадию Каменеву и предложенный в свое время алгоритм поисков. Фото: Семейный архив Курлеевых

Сейчас появилось множество волонтерских отрядов, различные движение по освобождению людей из рабства, а сколько найдено людей благодаря записям в соцсетях – тысячи и тысячи.

Мы сделали фотографии Антона Курлеева и Александра Белявского, какими он могли бы быть спустя 24 и 22 года соответственно. Фотографий Антона сделали несколько, потому что на каждой он выглядит по-разному. Вглядитесь в эти лица, покажите своим друзьям и знакомым. Возможно, произойдет чудо, и дети вновь воссоединяться со своими родителями.

Антон Курлеев. Фото: семейный архив Курлеевых

Антон Курлеев. Фото: семейный архив Курлеевых

Антон Курлеев. Фото: семейный архив Курлеевых

Антон Курлеев. Фото: семейный архив Курлеевых

Антон Белявский. Фото: СУ СКР по Пермскому краю/"КП-Пермь"

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