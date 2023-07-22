В ЖК «Солнечный город» в Перми с 14 этажа упала женщина

Фото: Иван МАКЕЕВ

В ночь на субботу, 22 июля, с 14 этажа дома в жилом комплексе «Солнечный город» выпала женщина. От полученных травм она скончалась на месте. После этого во двор выбежал мужчина и начал крушить припаркованные автомобили. На место вызвали ГБР и неадеквата увезли. Как сообщают пермяки в соцсетях, задержанный говорил, что это он выбросил женщину из окна.

Фото: ПЛОХИЕ НОВОСТИ ПЕРМЬ/ВКонтакте

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Фото: ПЛОХИЕ НОВОСТИ ПЕРМЬ/ВКонтакте

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