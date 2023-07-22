В Пермском крае водитель иномарки с пассажирами в салоне умер за рулем

Фото: t.me/chp_chus59

Вечером в пятницу, 22 июля, в соцсетях появилась запись о том, что в Лысьве на проспекте Победы водитель иномарки умер за рулем и сбил двух женщин. Пострадавших с травмами увезли в больницу. В краевом главке МВД подтвердили смерть водителя, но, как оказалось, водитель не сбивал женщин - они сидели в салоне его машины.

- По предварительной информации, в 19.43 по проспекту Победы в сторону улицы Ленина ехал 72-летний водитель Cherry. Во время движения в районе дом №29 ему стало плохо, и он скончался. Машина наехала на препятствие и двое пассажиров - 71-летняя и 69-летняя женщины - получили травмы, - сообщиил в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Фото: t.me/chp_chus59

Сейчас во всех обстоятельствах ДТП разбираются полицейские.

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