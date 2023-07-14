На трассе Пермь-Екатеринбург водитель «Газели» умер за рулем

Фото: Мария ЛЕНЦ

В пятницу, 14 июля, в 11.40 на 93 километре трассы Пермь-Екатеринбург очевидцы заметили съехавший с дороги автомобиль марки «Газель», а когда заглянули в салон, то увидели там мертвого водителя. О произошедшем очевидцы сообщили полицейским.

- По предварительной информации, 13 июля на 93 километре трассы Пермь-Екатеринубрг 55-летнему водителю «Газели» стало плохо, он съехал в кювет и наехал на препятствие. Проводится проверка, - сообщили в Госавтоинспекции Пермского края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилось видео массового ДТП в Прикамье, в котором пострадала многодетная семья

В автомобиль Лада Ларгус врезался рефрижератор, и машину с пассажирами выбросило под КамАЗ (Подробнее...)