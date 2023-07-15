Пермский край реализует мегапроекты в НОЦ для достижения технологического лидерства

Фото: предоставлено Фондом Росконгресс.

Сегодня наступило время прорывных технологий и инноваций, генерировать которые будут талантливые молодые ученые. В рамках Десятилетия науки и технологий и под эгидой национального проекта «Наука и университеты» выделяются значительные средства на поддержку научных кадров и создание научно-образовательных центров (НОЦ) мирового уровня с первоклассными условиями для исследовательской работы. В условиях санкционного давления они оперативно переориентировали векторы развития, чтобы добиться успехов в области импортозамещения и обеспечить технологический суверенитет страны.

В России уже создана сеть из 15 таких центров, объединяющих разработчиков, производителей и заказчиков. Важно, что ученые из разных регионов объединяются для решения ключевых задач, благодаря чему НОЦ сегодня работают уже в 36 субъектах Российской Федерации. В частности, в Белгородской, Кемеровской, Нижегородской, Тюменской, Самарской, Пензенской, Тамбовской, Ульяновской, Свердловской, Челябинской, Курганской, Архангельской, Мурманской, Тульской Сахалинской, Магаданской, Иркутской, Волгоградской, Ростовской областях, Пермском, Красноярском, Камчатском, Краснодарском краях, а также в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах, в Мордовии, Чувашии, Башкортостане, Хакасии, Тыве, Бурятии, Якутии, Севастополе и Крыму.

Возможности прорывных проектов отечественных ученых и их дальнейшее взаимодействие с иностранными коллегами 13 июля 2023 года обсудили на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь «Квантовый мир» в ходе панельной сессии «Технологический суверенитет и место России в международной науке: противоречие или синергия?

Ее модератором выступил — директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай»; главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, предворяя дискуссию, отметил, что сегодня Россия испытывает небывалое в истории давление. Как жить и развиваться в этих условиях – это вопрос повестки дня. «Надо не сломаться и не сдаться, а обогнать», — заявил модератор.

Спикеры считают, что полного технологического суверенитета ни у одной страны мира нет. У всех одна и та же проблема: как построить свою технологическую экосистему?

«Россия должна в течение ближайших 10—15 лет выстроить свое технологическое пространство с объемом около одного миллиарда человек. Для этого нужны реальные партнерства с пространством доверия и без диктата. Монополии будут умирать. Многие наши технологии для этого уже готовы, например, в области кибербезопасности и проекты «Росатома». Кроме того, нужны задачи, которые уходят за горизонт и становятся целью жизни нескольких поколений», — заявил президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета; профессор кафедры прикладного анализа международных проблем Московского государственного института международных отношений Министерства иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД России) Андрей Безруков.

Директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников полагает, что «доверие –это ключевой элемент любой системы, а ядерные исследования и эксперименты невозможно провести в одиночку ни в одной стране». Дубна и ЦЕРН (Европейская организация ядерных исследований) — пример альянса вокруг мирного исследования окружающего мира, что свидетельствует о цеховой солидарности, которая сохранилась у ученых, несмотря на политику.

Выступающие также отметили, что Россия по-прежнему достойно несет знамя высокой советской инженерной школы, оставаясь в экосистеме разделения труда и выбирая приоритеты. Поскольку инженеры должны понимать друг друга, то все обучение иностранных студентов проходит на русском языке.

Спикеры также констатировали, что для специалистов и научных работников зарплата вторична. Они едут для самореализации туда, где есть интересные задачи и проекты, а «утечка мозгов» — это и международный опыт, и среда общения. Без мобильности и обмена опытом научная среда невозможна.

Помощник Президента Российской Федерации Андрей Фурсенко считает, что «технологический суверенитет» — это точно не полная самодостаточность, но это безопасность в жизненно важных сферах страны». Он также заявил, что «цеховая солидарность играет огромную роль, а простые человеческие отношения решают многие вопросы». Кроме того, он отметил, что сегодня «оценка научных результатов скатилась к оценке процессов, а в науке это не работает».

На сессии было заявлено, что в России создана своя технологическая среда, которая интересна для партнеров и сотрудничества, но нужно всегда определять приоритеты, т.к. всем заниматься невозможно. С финансированием проблем нет. Надо создавать то, что конкурентоспособно и чем можно обмениваться. На повестке дня стоит организация научной среды, которая способна на прорывы.

Форум будущих технологий – главная площадка для обсуждения трендов развития новых технологий в России. Мероприятие проводится под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного с 2022 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. Оператором Форума является Фонд Росконгресс при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Российской академии наук. Соорганизаторы: ОАО «РЖД» и Государственная корпорация «Росатом». Титульные партнеры: Правительство Москвы и АО «Газпромбанк». Генеральным партнером Форума выступает ПАО «Сбербанк».

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