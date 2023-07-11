Появилось видео массового ДТП в Прикамье, в котором пострадала многодетная семья

Скиншот видео.

На странице паблика «ЧП Пермь» ВКонтакте появилась видеозапись аварии, которая произошла в Пермском крае вчера ночью. Как уже сообщали «КП» в ГУ МВД по Пермскому краю, в районе Большой Сосновы водитель рефрижератора ГАЗ наскочил на автомобиль Лада Ларгус, который стоял на светофоре. В нем находилась многодетная семья.

В результате столкновения машину с семьей выбросило под КамАЗ, ее водитель, а также пятеро пассажиров, в том числе дети, были госпитализированы в больницу в Большой Соснове. По сообщению нашего источника, младший семилетний мальчик отделался ушибом, остальные члены семьи пострадали серьезнее.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер