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НовостиПроисшествия11 июля 2023 16:07

Появилось видео массового ДТП в Прикамье, в котором пострадала многодетная семья

В автомобиль Лада Ларгус врезался рефрижератор, и машину с пассажирами выбросило под КамАЗ
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Скиншот видео.

Скиншот видео.

На странице паблика «ЧП Пермь» ВКонтакте появилась видеозапись аварии, которая произошла в Пермском крае вчера ночью. Как уже сообщали «КП» в ГУ МВД по Пермскому краю, в районе Большой Сосновы водитель рефрижератора ГАЗ наскочил на автомобиль Лада Ларгус, который стоял на светофоре. В нем находилась многодетная семья.

В результате столкновения машину с семьей выбросило под КамАЗ, ее водитель, а также пятеро пассажиров, в том числе дети, были госпитализированы в больницу в Большой Соснове. По сообщению нашего источника, младший семилетний мальчик отделался ушибом, остальные члены семьи пострадали серьезнее.

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