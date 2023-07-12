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НовостиПроисшествия12 июля 2023 11:09

Появилось видео задержания подозреваемого в избиении дрессировщика

Его заключили под стражу
Лела Минадзе
Скрин видео: ГУ МВД по Пермскому краю

Скрин видео: ГУ МВД по Пермскому краю

Полицейские Прикамья задержали парня 2003 года рождения, подозреваемого в избиении известного дрессировщика Росгосцирка Игоря Корчагина.

«Злоумышленник причинил серьезные травмы потерпевшему и скрылся. По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело», — сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Обвиняемому заочно предъявлено обвинение. Его заключили в следственный изолятор.

Напомним, что вечером 2 июля в общежитии Пермского цирка произошел конфликт между сотрудниками ЧОПа и артистами. Серьезно пострадал дрессировщик Игорь Корчагин. Его госпитализировали с переломом костей черепа. Он до сих пор находится в коме.

Как сообщалось ранее, в избиении обвиняется 20-летний сотрудник ЧОПа Самандар Исмаиилов.

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