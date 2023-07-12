Суд не стал рассматривать ходатайство пермского депутата Владимира Нелюбина об УДО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Железнодорожном райсуде Ростова-на-Дону 11 июля прекратили производство по ходатайству об условно-досрочном пермского бизнесмена Владимира Нелюбина. Информация об этом содержится в картотеке суда.

Владимир Нелюбин продолжит отбывать свое наказание. В 2019 году его приговорили к шести годам и трем месяцам колонии за мошенничество в особо крупном размере.

Он признан виновным в хищении 200 млн рублей из «Экопромбанка». Также в 2014 году, когда Центробанк РФ отозвал у «Экопромбанка» лицензию, Владимир Нелюбин убедил одного из вкладчиков не снимать средства со счета в банке, а купить квартиру, которая принадлежала организации. Но после перечисления денег Нелюбин свои обязательства не исполнил, а квартира по его указанию была продана другому юрлицу. Так, вкладчика обманули на 7 млн рублей.

Также Владимира Нелюбина обязали вернуть 200 млн рублей банку.

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