Осужденный бизнесмен Владимир Нелюбин вышел из процедуры банкротства

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Арбитражный суд Ростовской области завершил процедуру банкротства пермского бизнесмена Владимира Нелюбина. Об этом сообщает Business Class со ссылкой на информацию из электронной картотеки арбитражных дел. Также суд вынес решение о неприменении освобождения Нелюбина от исполнения обязательств.

Напомним, что Владимира Нелюбина обвинили в мошенничестве и хищении 200 млн рублей из средств «Экопромбанка». Также в 2014 году, когда Центробанк РФ отозвал у «Экопромбанка» лицензию, Владимир Нелюбин убедил одного из вкладчиков не снимать средства со счета в банке, а купить квартиру, которая принадлежала организации. Но после перечисления денег Нелюбин свои обязательства не исполнил, а квартира по его указанию была продана другому юрлицу. Так, вкладчика обманули на 7 млн рублей.

Владимира Нелюбина осудили в 2019 году. Его приговорили к шести годам и трем месяцам колонии, а также обязали вернуть 200 млн рублей банку. Сейчас он продолжает отбывать наказание.

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