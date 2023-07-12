В Перми окончены поиски пропавшего 29-летнего мужчины

Пропавшего в Перми 29-летнего Антона Теплоухова нашли живым. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда "ПрикамьеПоиск".

Напомним, мужчина пропал еще 5 июля. В этот день он вышел из дома в микрорайоне Парковый и бесследно исчез. Волонтеры отмечали, что Антон ответственный семьянин и раньше никогда не пропадал, поэтому исчезновение мужчины вызывало у них массу вопросов.

К счастью, 11 июля мужчину нашли живым. Где он все это время пропадал, не сообщается.

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