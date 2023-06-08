Телефон включился через месяц за 100 километров от дома: тайна пропавшей в Пермском крае 21-летней студентки

Через шесть лет после исчезновения Натальи оперативнику пришло сообщение из зоны с именами убийц студентки. Фото предоставлено мамой Натальи Рочевой

- Спустя месяц после исчезновения ее телефон подал сигнал в Перми - за 100 километров от дома. Его нашел бездомный в мусорном баке. В Пермь тут же командировали нашего опера, который выяснял, как мобильник мог там оказаться, - рассказывает «Комсомолке» один из отставных милиционеров, занимавшийся розыском 21-летней Натальи Рачевой.

24 мая 2008 года в небольшом поселке Ильинский пропала 21-летняя студентка Наталья Рачева. В то утро на машине она возвращалась из бара в компании подруг и мужчин. По дороге девушки поссорились, и Наташа попросила ее высадить. Больше ее никто не видел.

Расследованием исчезновения студентки занимались трое матерых оперов, начальник местного отделения милиции, начальник Угро и кинолог. Для опытных милиционеров, которые раскрывали почти все сельские преступления – от убийств до рядовых грабежей, розыск Натальи на первый взгляд казался делом времени, но по итогу остался висяком.

За 10 лет поисков сыщиков пускали по ложному следу, им приходили сообщения с именами убийц Наташи, они по кругу допрашивали самых явных подозреваемых и подозревали всех - от свидетелей и близких друзей Натальи до одного из своих сотрудников.

Почему расследование зашло в тупик, кто отправлял сообщения с именами убийц, и что все-таки могло произойти с 21-летний Натальей Рачевой? За ответами на эти вопросы журналист «Комсомолки» отправился в поселок Ильинский (Дело пропавшей студентки возбуждено по статье «Убийство» и все еще не закрыто, поэтому имена всех подозреваемых изменены -Ред.)

Поругалась с подругами

Поселок Ильинский - один из самых живописных уголков Пермского края. Он расположился в 90 километрах от шумного города на месте слияния рек Камы и Обвы. Здесь жила третьекурсница юридического факультета Наталья Рачева.

Наталья жила в уютной двухэтажке на три подъезда Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Прямо за домом у каждого жителя двухэтажки есть свой небольшой огорода Фото: Борис МЕРКУШЕВ

В свободное от учебы время студентка помогала отцу - отставному милиционеру - работать в военкомате, а в выходные проводила время с подругами. Так и в тот пятничный вечер 24 мая Наталья, Людмила и Светлана отдыхали в баре «Сирень», что в 20 километрах от поселка.

- Конечно, не обошлось без спиртного – дело- то молодое, - вспоминает Людмила. - Когда засобирались домой, и вышли из бара, я спросила Наташу: С кем мы поедем? - Вот с ним, - показала Наташа на водителя припаркованных возле бара «Жигулей». Водителя я не знала, но в ту ночь он тоже отдыхал в баре в компании двух мужчин из нашего поселка.

В машину набилось шесть человек. Наталья села на переднее пассажирское сидение, а две ее подруги и двое мужчин – на заднее.

- Ехали очень шумно – кричали, а иногда и матюкались, - вспоминает Людмила. – Это и не удивительно, ведь нам было очень тесно, и мы все были выпившие. Наташа попросила вести себя спокойнее. Я ей ответила: «Раз мы тебе мешаем, сядь к нам на заднее сидение, посмотрим, как тебе тут будет». Слово за слово, Наташа психанула и попросила ее высадить. Мы остановились у моста через реку Обва, примерно в 10 километрах от дома. Она вышла, с ней вышел водитель и сказал, что вернется за ней сразу, как развезет нас по домам. С тех пор Наташку больше никто не видел.

Говорили избавиться от личных вещей

На следующий день Наташу искали всем поселком. Любовь Александровна - мама сутдентки - после долгих недель безвестности впала в отчаянье и по известному в таких ситуациях сценарию стала искать помощи у экстрасенсов.

- Что они только не говорили, что только не советовали. Одни уверяли, что она в плену, другие, что мертва, третьи, что скоро вернется. Но все они просто выкачивали деньги, - сокрушается Любовь Александровна. - А я что? Как и любая мать я цеплялась за каждую ниточку. В том состоянии я душу готова была дьяволу продать, лишь бы узнать, где моя дочь. Некоторые экстрасенсы говорили избавиться от Наташиных вещей, якобы это поможет в ее возвращении, поэтому сейчас в нашем доме лишь несколько фотографий напоминают о ней.

«Не нравится мне этот Леша»

Милиционеры, само собой, действовали более рационально - свидетели, очевидцы, подозреваемые, допросы, алиби, полиграф, экспертизы...

Конечно, первым делом опросили тех, кто ехал в то утро с Наташей. После допроса подруг подозрений в их причастности к исчезновению у сыщиков не оставалось – они были ни при чем.

К пассажиру Роману Ломову вопросов также не было – в то утро он еле стоял на ногах и когда оказался дома, сразу же уснул – это подтверждают многие свидетели. А вот показания двух других мужчин – водителя «Жигулей» Алексея Саблина и пассажира Владимира Шпагина, до сих пор вызывает у оперативников недоверие.

- Не дает мне покоя этот Саблин - спустя 15 лет после исчезновения Натальи рассказывает один из оперов. - На допросах он уверял, что когда развез всех по домам и поехал за Наташей, она позвонила ему и сказала, что села на попутку и домой доберется сама. После этого, по его словам, он поехал к друзьям.

Про звонок от Натальи Алексей действительно не соврал. Когда оперативники запросили биллинг, то увидели, что разговор состоялся. Также по биллингу сыщики узнали, что около 6 утра телефон студентки еще работал в селе Васильевка, это в 20-30 километрах от места, где ее высадили. Только вот это село находится в противоположенной стороне от Наташиного дома - это дорога в Пермь. Получается, что попутка, если была, везла девушку в совершенно другом направлении.

Если отбросить версию с попуткой, то слова Алексея о том, где он был несколько часов после исчезновения Наташи, до сих пор вызывает у оперов много вопросов.

- Алексей высадил Наташу около 5 утра, пока он всех развез и поехал за ней, было почти 6. После отказа ее забирать, по его словам, он поехал к друзьям. Друзья же во время допросов говорили, что в тот день было сильно пьяны, и с трудом помнят, приезжал ли к ним Алексей, но склоняются к тому, что он все же был. А если не был? У него было в запасе целых три часа. За это время многое можно сделать, - рассуждает бывший оперативник.

В 9 утра - через три часа после исчезновения Натальи, у себя дома полупьяный проснулся Шпагин, позвонил Алексею и попросил увезти его к другу в Чермоз. В отличие от друзей Алексея друзья Владимира уверенно говорили, что в то утро он действительно был у них.

- Да всех их снова трясти надо, нутром чую, что они что-то не договаривают. Но кто мы сейчас? Все, кто расследовал это дело, давно уже в отставке, поэтому пусть им занимаются действующие сотрудники,- говорит один из отставных оперов.

Убийство за долги брата

За несколько лет до исчезновения Натальи в поселок переехал ее старший брат. Он задолжал круглую сумму людям из Березников и скрывался.

- Эти люди вышли на Наташу и стали ей угрожать, - рассказывает бывший оперуполномоченный. – На нее оказывали постоянное психологическое давление. Угроз убийством не было, но были частые звонки с требованием отдать долг за брата. Наташа - девушка с характером, поэтому общалась с этими людьми без страха и говорила, что никакие деньги она отдавать не будет.

Вскоре брат Наташи покончил с собой. Оперативники полагают, что он сделал это именно из-за долгов. После его смерти звонки Наталье прекратились. Полицейские отрабатывали версию убийства студентки из-за брата, но она не подтвердилась.

Телефон оказался в мусорном баке

Примерно через месяц после исчезновения Натальи ее телефон снова заработал. Сигнал шел из Перми и туда тут же командировали оперативника.

- В телефоне уже стояла сим-карта другого человека. Им оказался владелец автомоек в Мотовилихинском районе. Он рассказал, что телефон ему принес бомж, который часто ошивается возле его мойки и тащит ему всякую ерунду. Когда мы поговорили с бездомным, он пояснил, что телефон нашел в мусорном баке во дворах на улице 1905 года. Больше никаких личных вещей Натальи не было. Как все-таки телефон там оказался, нам так и не удалось выяснить. Предположительно, его выкинули те, в чью машину села Наталья. , - рассказывает бывший сыщик.

СМС-ка из тюрьмы

В 2014 году одному из оперативников пришла секретная информация из женской исправительной колонии №32 с именами убийц Натальи.

- Это сообщение нашему оперативнику отправил сотрудник колонии, а ему в свою очередь об этом рассказала одна из осужденных по фамилии Рочева. С пропавшей Натальей они почти однофамилицы – разница в одну букву, - рассказывает бывший милиционер. - Рочева сообщила, что узнала об этом от сокамерниц, когда ждала суда в СИЗО в Кудымкаре. Заключенные рассказывали ей, что в 2008 году в поселке Ильинском пропала Наталья Рачева и что ее убили ее односельчане - братья Тютиковы.

Оперативники приехали к Рочевой в колонию, где она подтвердила, что такой разговор был. Но кто из сокамерниц ей об этом сказали и почему они вообще начали обсуждать эту тему, она уже не помнит. Опера оказались в очередном тупике, но теперь у них появились двое новых подозреваемых.

Сперва сыщики пытались найти сотрудника колонии, кто отправил им это сообщение, но к тому времени он уволился со службы, а найти его на гражданке так и не удалось.

- Конечно, по этим Тютиковым мы тоже работали: и допрашивали, и на полиграф сажали, и делали экспертизы – ничего. У меня до сих пор много вопросов об этом тюремном разговоре: кто эти осужденные, откуда у них информация о братьях Тютиковых и зачем они рассказали об этом Рочевой? Может, услышали похожую фамилию, вот и вспомнили эту историю… Но эти вопросы так и остались без ответов, - с досадой говорит бывший сыщик.

Нервничал даже спустя 8 лет

Спустя еще два года – в 2016, не имея новых улик, но сомневаясь в показаниях Шпагина и Саблина, сыщики повторно стали их допрашивать.

- Поступила информация, что Шпагин стал торговать наркотиками и его взяли в оперативную разработку, - рассказывает бывший сотрудник. – Информация подтвердилась. Вскоре его задержали, осудили и отправили в зону под Кунгуром. Сыщики приехали туда и повторно провели в отношении него полиграф, но никаких положительных заключений он не дал.

Более того, опера вновь съездили в Чермоз и повторно опросили друзей Шпагина, к которым он уехал вскоре после исчезновения Наташи.

- Знаете, меня до сих пор смущает одно обстоятельство: в то утро 24 мая, когда Шапагин приехал к друзьям, он залпом выпил бутылку водки, сказав, что ему очень плохо. Но от чего ему было плохо? Можно провести параллель с исчезновением Наташи, но доказать это, к сожалению, никак невозможно, - сокрушается ее подруга Людмила.

- Да, действительно, такие разговоры были, и неизвестно, что это все означает, но связывать это с Натальей без каких-либо доказательств невозможно, - говорит бывший оперативник.

Еще через два года, в 2018, повторно на полиграфе решили проверить и водителя «Жигулей» Алексея Саблина. О прохождении полиграфа Саблина заранее предупредили, после чего он сильно расстроился и заметно занервничал

- Зачем прошлое ворошить? – ответил он операм.

- Ты пойми, Алексей, пропал живой человек, до сих пор неизвестно, что с ним стало, надо ясность внести. К тому же, если ты ни при чем, что ж так занервничал? – говорил Саблину опер.

Несколько раз Саблин пытался избежать проверки: то он заболел, то плохо спал, то плохо ел - но потом все же поехал. Эксперт-психолог сказал, что в его показаниях есть некоторые несостыковки, но общая картина показывает, что к исчезновению Наташи он не причастен.

Направляли по ложному следу

Еще одой странностью в деле пропавшей студентки стали показания водителя-милиционера Дмитрия Туманова. Он уверял, что в то самое время, когда Наташа пропала, видел ее в машине, и это были не «Жигули».

- Точную марку он назвать не мог, но уверял, что в салоне была именно Наташа, - рассказывает бывший опер. – Даже называл еще одного человека, кто якобы был с ним и тоже видел студентку. Этот человек сперва подтверждал слова Туманова, а потом стал все отрицать. Уже потом мы смекнули, что Туманов пытался пустить нас по ложному следу. По всем данным, попутка с Наташей ехала в Пермь, а Туманов уверял, что в совершенно другом направлении. Зачем он пытался пустить нас по ложному следу? Мы считаем, что он либо тоже был в той самой попутке, либо знает этих людей.

Даже выйдя в отставку, опера пытались «раскрутить» Туманова. Несколько раз к нему подсылали людей с бутылкой, которые заводили разговор о Наталье. Сыщики надеялись, что под шафе Туманов проговориться, но он лишь повторял, что уже ничего не помнит.

Убили и скинули в сток с отходами

Оперативники сходятся во мнении, что Наталья стала жертвой преступления. Она действительно села к кому-то в машину, где к ней начали приставать. Студентка могла обмолвиться, что ее отец полицейский и если ее не отпустят – будут проблемы. Тогда злодеи, сделав свое грязное дело, решили от нее избавиться.

- У нас тут неподалеку есть сток, куда стекают отходы со всего поселка. По одной из наших версий, тело Натальи могли скинуть туда. Но проверить это нереально, для этого его нужно полностью его осушить, но делать этого никто не будет, - говорит бывший оперативник.

Сток, куда могли скинуть тело Натальи Фото: Борис МЕРКУШЕВ

Мама Натальи верит, что ее дочь может быть жива и ее где-то удерживают. За 15 лет с помощью социальных сетей и волонтерских отрядов нашлись 100 тысяч пропавших людей. Поэтому мы публикуем фотографию Натальи, какой она могла выглядеть спустя 15 лет. Если вы видели похожую девушку или что-то знаете о том, что с ней могло произойти, пишите журналисту «Комсомолки» в соцсетях.

Так Наталья может выглядеть сейчас.

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