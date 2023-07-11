Опубликованы фото тургруппы, которую искали с вертолетов в Пермском крае

Сплавщики живы и здоровы. Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского края.
Появились фото туристов, которых сегодня искали в Пермском крае, их опубликовало Министерство территориальной безопасности региона. На фото сплавщики стоят на берегу реки, общаются с сотрудниками МЧС и спасателями, улыбаются, рядом с ними три катамарана.
Напомним, группу сплавщиков из 22 человек, половина из которых дети, нашли в поселке Безгодово в 7 километрах выше по течению реки Усьвы.
Туристов потеряли их родственники. Группа отправилась на сплав 4 июля. Они планировали пойти по маршруту от Средней Усьвы до поселка Усьва. В назначенное время тургруппа не вышла на условную точку сбора. За ними приехал автомобиль, но водитель так и не дождался своих пассажиров.
Взрослые и дети отдыхали на берегу. Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского края.
Родственники одной из туристок поздно вечером 10 июля связались с МЧС. Начались масштабные поиски, были задействованы даже несколько вертолетов. В итоге через несколько часов пермяки были обнаружены и даже не подозревали, что их ищут, ведь мобильной связи в тех местах нет.
А вот следователи СУ СКР по Прикамью, которые устанавливали обстоятельства исчезновения группы туристов, продолжат проводить проверку, по ее результатам примут процессуальное решение.
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