Избитого в Перми дрессировщика попытались вывести из комы

Фото: соцсети Игоря Корчагина

Вечером 2 июля в общежитии Пермского цирка произошел конфликт между сотрудниками частного охранного предприятия и артистами. Серьезно пострадал известный дрессировщик Росгосцирка Игорь Корчагин. В Пермь он привез номер с верблюдами по мотивам фильма «Белое солнце пустыни».

Дрессировщика госпитализировали с переломом костей черепа. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда.

В Telegram-канале «Цирковые» поделились актуальной информацией о состоянии Игоря Корчагина. Только 10 июля врачи предприняли первую попытку вывести дрессировщика из медикаментозной комы. На время его отключали от аппаратов.

«Была частичная реакция на слова, проявлялись рефлексы, но самостоятельно контролировать дыхание (сатурацию) он пока не может. Принято решение снова погрузить Игоря в медикаментозную кому, в том числе и для того, чтобы купировать другие осложнения», — говорится в сообщении. Также сообщается, что у Игоря Корчагина была аспирационная пневмония.

В избиении подозревают 20-летнего сотрудника пермского ЧОПа Самандара Исмаиилова. Его объявили в международный розыск. После случившегося он улетел в Кыргызстан.

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