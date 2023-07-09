В Перми волонтеры ищут 30-летнего Антона Теплоухова

Антон Теплоухов. Фото: поисковоq отряд "ПрикамьеПоиск"

Волонетры поискового отряда "ПрикамьеПоиск" объявили в розыск 30-летнего Антона Теплоухова. Сообщается, что 5 июля Антон ушел из дома в микрорайоне Парковый и бесследно исчез.

Волонтеры добавили, что Антон ответственный семьянин и раньше он никогда не пропадал, поэтому исчезновение мужчины вызывает массу вопросов. Поисковики просят всех, кто знает хоть какую-то информацию о возможном местонахождении Антона сообщать им по телефону 8-922-345-67-02 или звонить в полицию по телефону 112.

Приметы Антона

На вид Антону 30-35 лет, рост 178-182 сантиметра, плотного телосложения, черные короткие волосы, карие глаза, черная борода. Был одет в темно-синюю кофту с надписью на английском языке, темно-синие шорты, темно-синие сланцы, с собой была темно-синяя сумка.

Особые приметы

На правой руке от кисти до локтя цветная татуировка в виде гепарда.

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