В Прикамье 8 июля прошел самый сильный ливень с начала года

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов в своем телеграм-канале Опасные природные явления сообщил, что вчера в Кочевском районе прошел самый сильный ливень в Пермском крае с начала года.

- Ливень принес 52 миллиметра осадков при месячной норме июля около 80 миллиметров. Также отмечен шквалистый ветер с порывами 18 м/с, - говорит Шихов.

Во второй половине дня, 9 июля, по прогнозам Шихова, вероятно возникновение аналогичных сильных гроз, которые могут пройти по более южной траектории вблизи Перми или даже через центр города.

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