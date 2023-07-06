В Пермском крае ожидается аномальная жара до 37 градусов

Такой жары в Перми еще не бывало. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае ожидаются аномальные + 37 градусов. И это не шутка! Вполне вероятный прогноз дает доктор географических наук, доцент кафедры картографии и геоинформатики, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов.

- Аномальная жара действительно будет - к нам придет перегретый тропический воздух из Казахстана. Похожий сценарий у нас был в 2020 году, но в этом году отличия будут в том, что у нас на севере долго держится холодная воздушная масса, поэтому о точных сроках, продолжительности и территориях, которые попадут под эту аномально жаркую погоду, говорить пока не приходится.

Наиболее вероятный сценарий такой: в понедельник, 10 июля, на юге края может быть +35…+37 градусов, в Перми в зависимости от облачности может быть +30...+35.

Во вторник, 11 июля, скорее всего весь Пермский край попадет под зону экстремальной жары. Если не будет облачности, вторник в Перми может стать самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений. Вероятность не высокая, но тем не менее она есть.

Синоптик говорит, что продлится аномальная жара недолго, примерно до среды, 12 июля. После с северных районов придет похолодание, таким образом аномальная жара простоит в Прикамье не больше трех дней.

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