Пропавшего в Пермском крае 17-летнего парня нашли на пляже

Фото: Поисковый отряд «Регион59»

В Пермском крае окончены поиски пропавшего 17-летнего Антона. Как сообщили волонтеры поискового отряда «Регион59», парня нашли живым.

Напомним, 17-летний Антон пропал вечером 6 июля. Парень ушел из дома по улице Зеленая в селе Ленск Кунгурского района и не вернулся. Его объявили в розыск, и на поиски отправились полицейские и волонтеры.

Как сообщил "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией, Антона нашли полицейские сегодня, 7 июля, на пляже. Что он там делал, неизвестно, но, судя по всему, купался, загорал и наслаждался солнечной погодой.

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