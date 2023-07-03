В Пермской гордуме объяснили решение о компенации депутатам расходов на проезд

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Депутаты Пермской гордумы 27 июня внесли изменение в положение о гарантиях своей деятельности и добавили себе новую льготу. Теперь им будут компенсировать расходы на проезд в общественном транспорте.

Поправки внесли в документ, утвержденный в 2014 году. Их прокомментировал председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

«Депутаты работают в Думе на освобожденной основе и не получают зарплату, у них есть своя постоянная работа. По закону для всех депутатов предусмотрены средства на определенные расходы, в том числе, и на проезд в транспорте. Дополнительных затрат из бюджета на эти цели не требуется», — Дмитрий Малютин.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65