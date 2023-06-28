Депутаты Пермской думы будут получать компенсации за проезд в общественном транспорте

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Депутатам Пермской гордумы будут компенсировать расходы на проезд в общественном транспорте. Такие изменения они сами внесли в положение о гарантиях своей деятельности на пленарном заседании 27 июня.

Чтобы получать льготу, депутатам нужно будет предоставлять документы, подтверждающие оплату проезда, и специальный маршрутный лист. При пользовании проездным затраты тоже компенсируются.

В ходе голосования большинство поддержало внесение поправок. Из 29 депутатов против высказались шесть, еще четверо воздержались.

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