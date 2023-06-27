На набережной Камы в Перми 2 июля выступит рэпер PHARAOH

Фото: PHARAOH / ВКонтакте

В Перми 28 июня стартуют матчи чемпионата России по баскетболу 3 х 3. Участие в нем примут 16 мужских и женских команд. Пермский край будет представлять одна из сильнейших команд страны BIONORD.

Финалы масштабного спортивного шоу пройдут 2 июня в большом амфитеатре набережной Камы. В течение всех соревновательных дней ведущими станут Виктор Щетков («Студия СОЮЗ») и Big Russian Boss.

На закрытии чемпионата России по баскетболу 3 х 3 с 18:00 будет выступать популярный рэпер PHARAOH (Глеб Голубин). Он является лидером творческого объединения Dead Dynasty. (12+)

Свою популярность PHARAOH обрел в 2015 году после выхода клипа на сингл «Black Siemens». он собрал около 10 млн просмотров, а главные слова из припева - «Скр-скр-скр» - стали интернет-мемом.

В 2018 году его новый сингл «Smart» вошел в число лидеров отечественных чартов Apple Music и iTunes. Группа исполнителя во ВКонтакте насчитывает более миллиона участников.

Кстати, неделю в Перми во время празднования Дня молодежи выступил еще один известный в России рэпер КРАВЦ.

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