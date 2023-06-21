В Перми с 28 июня пройдут игры Финала чемпионата России по баскетболу 3х3

Фото: БК PARMA | Пермский край / ТГ-канал

Федерация баскетбола России (РФБ)объявила состав участников главного Финала чемпионата России 3х3. Турнир с участием сильнейших команд страны пройдет в Перми с 28 июня по 2 июля.

В главном финале на паркет примут участие по 8 мужских и женских команд. Они проведут матчи по «токийской» системе, когда на первой стадии турнира каждый участник сыграет с каждым.

В рамках Финального раунда впервые пройдут Кубок претендентов, в котором сыграют 6 мужских команд, и решающие игры Лиги сильных людей под эгидой инклюзивного проекта РФБ среди спортсменов-колясочников.

В мужском главном Финале чемпионата России по баскетболу 3х3 у мужчин встретятся команды: «Самара», «Руна» (Москва), Inanomo (Москва), Bad Boys (Санкт-Петербург), Bionord PRO (Пермь), «ХелиТаб СКСО» (Екатеринбург) и Khimki Power (Химки). Wild card (особое приглашение на соревнование) получил Bionord (Пермь).

У женщин за чемпионский титул поспорят: «Самара», «Находка» (Химки), COP-Petersburg (Санкт-Петербург), МБА (Москва), «Сима-ленд» (Екатеринбург), «Тулпар» (Казань), TSOP-LED (Санкт-Петербург), wild card - «Парма-КОР» (Пермь).

После проведение матчей по «токийской» системе команды, занявшие 7-е и 8-е места, завершают выступление. Две лучшие команды напрямую попадут в полуфинал, занявшие места с 3-го по 6-е начнут выступление в плей-офф с четвертьфиналов.

Кубок претендентов соберет команды: МБА (Москва), «Курчатов» (Челябинск), Stella-Pro (Екатеринбург), ЦОП СПб (Санкт-Петербург), «Уралец» (Златоуст) и «Парма-М» (Пермь). Участников турнире разобьют на две группы по три в каждой. Они будут играть в один круг 1 июля, а 2 июля состоится финальный матч между победителями групп.

Также в Перми 1 и 2 июля пройдет Финальный этап Лиги сильных людей.

Кроме профессионального баскетбола Пермь объединит любителей. На кортах спортивной части набережной Камы с 30 июня по 2 июля состоится самый массовый турнир по баскетболу 3х3 среди команд Пермского края. Для участия в нем необходимо до 23 июня заполнить заявку и отправить на почту perm-3x3@yandex.ru. Форму заявки можно найти в соцсетях Федерации баскетбола Пермского мая. К вечеру 21 июня на участие в турнире поступило уже 120 заявок.

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