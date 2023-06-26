Арендаторам торговых точек на «Китайском рынке» перекрыли вход

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26 июня арендаторы торговых точек на «Китайском рынке» на улице Кронштадтской в Перми не смогли попасть на свои рабочие места. Утром предприниматели приехали к торговым рядам, но рынок был закрыт, а неизвестные люди сообщили им, что сегодня – санитарный день.

Сотни людей ждали разрешения ситуации на подъезде к рынку, на место приехали правоохранительные органы, представители администрации.

- Мы хотели забрать свое имущество, которое покупали в Москве, в Екатеринбурге, пришли за товаром, а тут начали копать, панику наводить, - рассказал журналистам телекомпании Vetta представитель китайской диаспоры Чжен ЦЕ ЧЖОУ. - Экскаватор тут копает, для чего – непонятно.

Вторая сторона конфликта объяснила, что выкупила рынок и берет его в свое управление. А еще предложила всем предпринимателям, которые не перезаключили договор, предъявить на товар документы, чтобы удостовериться, что товар принадлежит тому человеку, который за ним пришел.

Многие предприниматели покупали товар за свои деньги, и ни товарных накладных, ни чеков, ни сертификатов не имеют. Противостояние закончилось коллективным обращением предпринимателей в прокуратуру города Перми.

Напомним, на территории «Китайского рынка» в Перми по улице Кронштадтской, 39 построят жилые дома. Займется этим застройщик ПЗСП. Строительство может стартовать уже в этом году.

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