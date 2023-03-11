В Перми территорию «Китайского рынка» застроят жильем

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На территории «Китайского рынка» в Перми по улице Кронштадтской, 39 построят жилые дома. Займется этим застройщик ПЗСП, сообщил «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на гендиректора строительной компании Евгения Демкина.
Работы запланированы в микрорайоне Данилиха на участке в 2 га. Там намерены возвести шесть домов — более 40 тысяч квадратных метров жилья. Дома будут переменной этажности высотой 10-20 этажей.
До конца года ПЗСП планирует завершить проектирование и получить разрешение на возведение. Строительство может стартовать в этом году.
Напомним, что раньше «Китайский рынок» был на Парковом, но в 2012 году переехал на нынешнее место. В апреле прошлого года вновь сообщалось о планах переехать на Парковый. Рынок хотели переименовать в «Китай-город».
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