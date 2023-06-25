Фото: ФК «Амкар Пермь» / ВКонтакте

Пермский «Амкар» продолжает подготовку к чемпионату Второй лиги по футболу сезона 2023-2024 годов. Пермяки в рамках учебно-тренировочных сборов провели второй контрольный матч.

В Ижевске «Амкар Пермь» обыграл местный «Зенит» со счетом 2:1 (0:1). В составе «красно-черных» отличились Папикян и Матюшенко, «Зенита Ижевск» - Бахарев.

Напомним, нападающий Иван Матюшенко и атакующий полузащитник Давид Папикян подписали контракты с ФК «Амкар Пермь» в конце этой недели.

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Следующий контрольный матч пермяки 27 июня вновь проведут в Ижевске, их соперником станет ФК «КАМАЗ». (0+)

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