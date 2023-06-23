Фото: Футбольный клуб «Кубань Холдинг» / fckh.ru

В текущее межсезонье состав ФК «Амкар Пермь» пополнят два игрока из краснодарской команды «Кубань Холдинг». Нападающий Иван Матюшенко и атакующий полузащитник Давид Папикян подписали контракты с пермским клубом и начали подготовку к сезону 2023-2024 во Второй лиге.

Прошлый сезон ФК «Кубань Холдинг» из поселка Павловский Краснодарского края завершил на пятом месте чемпионата Второй лиги в группе 1.

Иван Матюшенко стал одним из самых ценных игроков команды, забив в 32 играх 11 голов. Трансферная стоимость 24-летнего нападающего в составе новой команды сейчас одна из самых высоких и составляет 225 тыс. евро. В «Амкаре» он будет выступать под №9, который когда-то принадлежал легендарному пермскому форварду Константину Парамонову. Пока самые большие опасения у Ивана вызывает более холодный климат в Перми.

Атакующий полузащитник Давид Папикян в жизни – настоящий интеллектуал. В свои 21 года он успел окончить вуз и продолжает получать второе высшее образование. Насколько он будет заметен на поле в составе новой команды покажут ближайшие матчи. В прошлом сезоне в 31 матче он провел 8 голов в ворота соперников. В «Амкаре» Давид будет выступать под №11.

Дуэт Ивана Матюшенко и Давида Папикяна наколотил более трети мячей в составе своей бывшей команды. Кстати, кто-то из этой парочки сумел сделать дубль в недавнем проигранном ФК «КАМАЗ» контрольном матче.

Вместе с игроками из Краснодарского края в «Амкар Пермь» в текущее межсезонье влился рослый 21-летний защитник Алексей Доля. Со своими 186 см он поможет команде в игре «на втором этаже». Алексей хорошо знаком пермским любителям футбола: в прошлом сезоне он выступал в ФК «Зенит-Ижевск» в матчах против «красно-черных». Свои «университеты» он проходил в футбольных академиях казанского «Рубина» и питерского «Зенита».

Алексей Доля уже завтра, 24 июня, под №26 выйдет на поле в Ижевске против своей бывшей команды. «Амкар» и «Зенит» встретятся в контрольном матче, который состоится в рамках подготовки к чемпионату Второй лиги сезона 2023-2024. (0+)

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