На открытии Дягилевского фестиваля в Перми Теодор Курентзис на бис сыграл фрагмент из Лебединого озера

Фото предоставлено читательницей "Комсомолки"

В Перми сегодня, 23 июня, торжественно открылся Международный Дягилевский фестиваль. В зале был аншлаг. Еще бы, ведь на сцене выступал оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. Музыканты исполнили три произведения Петра Ильича Чайковского: оркестровая фантазия «Ромео и Джульетта», симфоническая фантазия «Франческа да Римини», Итальянское каприччио.

Концерт завершился бурными овациями. Зрители аплодировали стоя несколько минут.

Маэстро и его коллектив долго не отпускали со сцены, в ответ дирижер и команда порадовали зрителей фрагментом из Лебединого озера.

- Я просто в восторге от этой музыки, она проникает в самые глубокие части души, - поделилась с "Комсомолкой" одна из зрительниц.

Фото предоставлено читательницей "Комсомолки"

Впереди — большая программа, до 2 июля. Симфонические и камерные концерты, оперные постановки, экспериментальные перфомансы, а также альтернативная музыка. Не обойдется без премьер: впервые на сцене покажут постановкау на музыку Игоря Стравинского, которая соединит в себе сразу пение, танец, пантомиму, и видеоинсталяции.

Фото предоставлено читательницей "Комсомолки"

Обо всех событиях фестиваля читайте в нашем материале.

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