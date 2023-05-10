Фото: Пресс-служба Дягилевского фестиваля
Дягилевский фестиваль 2023 года состоится в Перми. Художественным руководителем Дягилевского фестиваля 2023 в Перми вновь выступит Теодор Курентзис.
Дягилевский фестиваль 2023 в Перми будет проведен в даты с 22 июня по 2 июля. (12+)
Дягилевский фестиваль 2023 включен в программу празднования 300-летия Перми.
В программу Дягилевского фестиваля 2023 в Перми войдут: оперные премьеры, экспериментальные пластические и театральные перформансы, концерты классической и альтернативной музыки, работу Фестивального клуба и образовательную программу.
С 22 июня по 2 июля
Начало работы Фестивального клуба (12+). Программа будет представленв в пространствах частной филармонии «Триумф» и Старокирпичного переулка.
23 июня
Открытие основной программы
Концерт оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. В программе: три произведения Петра Ильича Чайковского (12+): оркестровая фантазия «Ромео и Джульетта», симфоническая фантазия «Франческа да Римини», Итальянское каприччио.
Кросс-жанровый перформанс Därdemänd (18+).
С 24 июня
Аудиоспектакль-променад «Персефона. До» (16+) в затоне Пермской судоверфи.
24 июня
Концерт греческого инструменталиста и композитора Йоргоса Калудиса (12+).
Концерт ансамбля этнической музыки из Египта Mazaher (18+).
На «Барокко-гала» (12+) в исполнении оркестра La Voce Strumentale и Дмитрия Синьковского.
Концерт хора musicAeterna под управлением Виталия Полонского. В программе: западноевропейская музыка XVI-XXI веков для хора a capella (18+).
25 июня
Постановка Теодороса Терзопулоса и Панайотиса Велианитиса «В память о Прометее» (16+).
Концерт киномузыки в исполнении «Оркестра громкоговорителей» (18+).
Концерт-энигма солистов оркестра musicAeterna (18+).
26 июня
Концерт оркестра musicAetena под управлением Теодора Курентзиса. В программе увертюры из опер Рихарда Вагнера (12+).
28 июня
Премьера оратории Георга Фридриха Генделя «Триумф Времени и Разочарования» (16+).
29 июня
Концерт Московского ансамбля современной музыки (МАСМ) (18+).
Концерт греческого инструменталиста и композитора Йоргоса Калудиса (12+).
Концерт мультиперкуссиониста Петра Главатских «Времена 300» (12+).
Концерт-спектакль на музыку Игоря Стравинского «История солдата» (18+).
30 июня
Премьера оратории Георга Фридриха Генделя «Триумф Времени и Разочарования» (16+).
Экспериментальный open-air-проект «Поэма горы» (18+) на набережной Камы.
Концертная программа пианиста Алексея Зуева (12+).
1 июля
Премьера постановки на музыку двух сочинений Игоря Стравинского: «Персефона» и Симфония псалмов (18+).
Экспериментальный open-air-проект «Поэма горы» (18+) на набережной Камы.
Концерт греческого инструменталиста и композитора Йоргоса Калудиса (12+).
2 июля
Премьера постановки на музыку двух сочинений Игоря Стравинского: «Персефона» и Симфония псалмов (18+).
Вечеринка Diaghilev Festival Party (18+).
Предварительная продажа билетов на все события фестиваля начнется 16 мая в 14:00 по пермскому времени (в 12:00 по московскому времени) на Яндекс Афише. Предварительная продажа билетов будет открытой и доступной всем, у кого есть Яндекс Плюс.
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