Фото: Пресс-служба Дягилевского фестиваля

Дягилевский фестиваль 2023 года состоится в Перми. Художественным руководителем Дягилевского фестиваля 2023 в Перми вновь выступит Теодор Курентзис.

Даты проведения Дягилевского фестиваля 2023 в Перми

Дягилевский фестиваль 2023 в Перми будет проведен в даты с 22 июня по 2 июля. (12+)

Дягилевский фестиваль 2023 включен в программу празднования 300-летия Перми.

Программа Дягилевского фестиваля 2023 в Перми

В программу Дягилевского фестиваля 2023 в Перми войдут: оперные премьеры, экспериментальные пластические и театральные перформансы, концерты классической и альтернативной музыки, работу Фестивального клуба и образовательную программу.

С 22 июня по 2 июля

Начало работы Фестивального клуба (12+). Программа будет представленв в пространствах частной филармонии «Триумф» и Старокирпичного переулка.

23 июня

Открытие основной программы

Концерт оркестр musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса. В программе: три произведения Петра Ильича Чайковского (12+): оркестровая фантазия «Ромео и Джульетта», симфоническая фантазия «Франческа да Римини», Итальянское каприччио.

Кросс-жанровый перформанс Därdemänd (18+).

С 24 июня

Аудиоспектакль-променад «Персефона. До» (16+) в затоне Пермской судоверфи.

24 июня

Концерт греческого инструменталиста и композитора Йоргоса Калудиса (12+).

Концерт ансамбля этнической музыки из Египта Mazaher (18+).

На «Барокко-гала» (12+) в исполнении оркестра La Voce Strumentale и Дмитрия Синьковского.

Концерт хора musicAeterna под управлением Виталия Полонского. В программе: западноевропейская музыка XVI-XXI веков для хора a capella (18+).

25 июня

Постановка Теодороса Терзопулоса и Панайотиса Велианитиса «В память о Прометее» (16+).

Концерт киномузыки в исполнении «Оркестра громкоговорителей» (18+).

Концерт-энигма солистов оркестра musicAeterna (18+).

26 июня

Концерт оркестра musicAetena под управлением Теодора Курентзиса. В программе увертюры из опер Рихарда Вагнера (12+).

28 июня

Премьера оратории Георга Фридриха Генделя «Триумф Времени и Разочарования» (16+).

29 июня

Концерт Московского ансамбля современной музыки (МАСМ) (18+).

Концерт греческого инструменталиста и композитора Йоргоса Калудиса (12+).

Концерт мультиперкуссиониста Петра Главатских «Времена 300» (12+).

Концерт-спектакль на музыку Игоря Стравинского «История солдата» (18+).

30 июня

Премьера оратории Георга Фридриха Генделя «Триумф Времени и Разочарования» (16+).

Экспериментальный open-air-проект «Поэма горы» (18+) на набережной Камы.

Концертная программа пианиста Алексея Зуева (12+).

1 июля

Премьера постановки на музыку двух сочинений Игоря Стравинского: «Персефона» и Симфония псалмов (18+).

Экспериментальный open-air-проект «Поэма горы» (18+) на набережной Камы.

Концерт греческого инструменталиста и композитора Йоргоса Калудиса (12+).

2 июля

Премьера постановки на музыку двух сочинений Игоря Стравинского: «Персефона» и Симфония псалмов (18+).

Вечеринка Diaghilev Festival Party (18+).

Предварительная продажа билетов на Дягилевский фестиваль 2023 в Перми

Предварительная продажа билетов на все события фестиваля начнется 16 мая в 14:00 по пермскому времени (в 12:00 по московскому времени) на Яндекс Афише. Предварительная продажа билетов будет открытой и доступной всем, у кого есть Яндекс Плюс.

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