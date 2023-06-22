Матчи ФК «Амкар Пермь» на первом этапе. Фото: ФК «Амкар Пермь» / ВКонтакте

В Москве 21 июня состоялась жеребьевка календаря первого этапа чемпионата Второй лиги сезона 2023-2024 годов дивизиона «А».

В новом сезоне отечественная Вторая лига претерпела трансформацию. В двух дивизионах «А» и «Б» выступят около 100 команд. В свою очередь оба дивизиона поделят на группы.

По итогам сезона 2022-2023 пермский «Амкар» вошел в группу «Серебро» дивизиона «А», где с ним выступят еще 9 команд. В стартовом матче нового сезона пермяки 16 июля будут играть в гостях против «Челябинска». Также в этот день на поле выйдут другие коллективы «серебряной» группы: «Авангард» (Курск) – «Чертаново» (Москва), «Родина-2» (Москва) – «Форте» (Таганрог), «Салют Белгород» – «Текстильщик» (Иваново), «Новосибирск» – «Металлург» (Липецк).

Второй тур 23 июля «Амкар Пермь» вновь проведет вне родных стен с «Чертаново». Футбольный сезон в Перми стартует 30 июля встречей пермяков с «Металлургом». Завершится первый этап чемпионата 12 ноября. Даты матчей в календаре ФК «Амкар Пермь» могут поменяться на резервные дни. (0+)

В новом сезоне Второй лиги розыгрыш вновь будет носить многоступенчатый характер. Решить задачу последних сезонов повышения в классе «Амкару» будет намного сложнее.

Группа «Золото» Второй лиги включает также 10 команд. Во втором этапе количество участников в ней не изменится, однако произойдет ротация. Как пояснили «КП-Пермь» в директорате Второй лиги, участниками элитной группы станут 6 клубов, занявших 1-6-е места в итоговой таблице группы «Золото» на первом этапе, а также 4 клуба, занявших 1-4-е места в группе «Серебро».

Команды, занявшие по итогам первого этапа в «Золотой» группе 7-10-е места, теряют право участия во втором этапе этой группы. Они получат возможность соревноваться во втором этапе группы «Серебро» сезона 2023-2024 года.

Клубы, занявшие 1-2-е места в итоговой таблице «Золотой» группы во втором этапе, получают право участвовать в Первой лиге сезона 2024-2025 в случае получения ими лицензии РФС-2. Команда, занявшая по итогам розыгрыша группы «Золото» на втором этапе 3-е место, получает право сыграть по одному переходному матчу дома и в гостях для участия в Первой лиге с командой, занявшей первое место в итоговой таблице группы «Золото» на первом этапе. Победитель серии из двух матчей получит право участвовать в Первой лиге сезона 2024-2025 годов. Проигравшая команда станет участником первого этапа группы «Золото» в сезоне 2024-2025 годов.

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