Фото: ФК «Амкар Пермь» / ВКонтакте

ФК «Амкар Пермь» в Ижевске провел первый из четырех намеченных контрольных матчей в рамках подготовки к новому сезону 2023-2024 Второй лиги. Соперником футболистов из Перми стал крепкий середняк Первой лиги – «КАМАЗ» из Набережных Челнов. В прошлом сезоне команда заняла 11-е место в турнирной таблице розыгрыша.

Пермяки довольно удачно начали матч и первыми открыли счет уже на 5-й минуте. Следующих голов в этой встрече пришлось ждать почти 15 минут. Сначала полузащитник «заводчан» Александр Гаглоев сравнял счет, а затем его одноклубник вывел «КАМАЗ» вперед. Да перерыва команды обменялись голами. В составе футболистов из Набережных Челнов вновь отличился Гаглоев после удара с 11-метровой отметки.

После перерыва главный тренер ФК «Амкар Пермь» Иван Черенчиков произвел несколько замен, на поле появились футболисты, находящиеся на просмотре. Появились изменения и в составе соперника. В противостоянии новобранцев более преуспел мастеровитый «КАМАЗ». Матч завершился поражением «красно-черных» - 2:5 (2:3).

По договоренности играющих сторон составы команд не озвучивались. Стоит добавить, по дублю сделали потенциальные новички в каждой из сторон.

Следующий контрольный матч «Амкар-Пермь» проведет 24 июня против «Зенита-Ижевск». В связи заменой газона основного поля на пермском стадионе «Звезда» все встречи проходят в Ижевске. (0+)

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