Во время Дягилевского фестиваля кафе и салоны красоты Перми будут делать скидки

Фото: Дягилевский фестиваль / Марина Дмитриева

В 2023 году Дягилевский фестиваль в Перми вошел в линейку празднования 300-летия города. Фестивальная жизнь «культурной столицы» будет наполнена не только музыкальным творчеством звезд первой величины, но и другими маленькими радостями, которые позволят интересно и приятно провести время с 22 июня по 2 июля.

Организаторы Дягилевского фестиваля 2023 в Перми рассказали о том, куда можно сходить на завтраки и ужины, где пить кофе и наводить красоту, покупать самые красивые букеты и локальные сувениры. Все это можно сделать со скидками и получить подарки от радушных хозяев.

В салонах красоты при предъявлении билета на события Дягилевского фестиваля 2023 или бейджа участника можно будет получить скидки от 10-20% на макияж и укладку.

Кафе и рестораны Перми предложат небольшие подарки, а также различные напитки для своих гостей. Часть заведений продлят время работы до 01:00, а также сделают скидки при заказ блюд.

Все предложения для гостей и участников Дягилевского фестиваля 2023 в Перми можно найти на его официальном сайте. (12+)

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