Пермяки могут заказать ботинки от Курентзиса за 20 тысяч рублей

Фото: Дягилевский фестиваль / Александра Муравьева

Свершилось, ботинки «как у Курентзиса» есть в свободной продаже! Теперь совершенно не нужно заплетать красные шнурки в неизвестные бренды обуви и можно смело щеголять в фирменных ботинках модели «Маяковский» на всех событиях Дягилевского фестиваля, который начнет свою работу в Перми уже 22 июня. (12+)

Дягилевский фестиваль запустил коллаборацию (совместную разработку) с брендом Utopia Lab по производству ботинок модели «Маяковский». Как нам пояснили в пресс-службе фестиваля, поэт-футурист более 100 лет назад отдавал предпочтение похожей обуви. Если посмотреть архивные фотоснимки, то эту важную часть гардероба можно четко разглядеть на ногах пламенного «певца революции» Владимира Маяковского.

Что интересно, художественный руководитель Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис является поклонником модели ботинок «Маяковский» и носит их сам. Для большей яркости он предпочитает в них красные шнурки.

Мало того, бывший худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис создал собственную интерпретацию модели «Маяковский» - это лаконичные и строгие высокие ботинки.

Приобрести ботинки «Маяковский» можно только по заказу, каждая модель шьется индивидуально. В форме заказа, размещенной в соцсетях Дягилевского фестиваля, необходимо указать контактные данные.

Остается добавить, стоимость ботинок модели «Маяковский» составляет 20 тыс. рублей.

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