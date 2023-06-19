Фото: ФК «Амкар Пермь»

ФК «Амкар Пермь» определился с соперниками в контрольных матчах нынешнего межсезонья. В рамках подготовки к чемпионату Второй лиги сезона 2023-2024 «красно-черные» проведут четыре матча. Все они пройдут в Ижевске.

Как пояснили «КП-Пермь» в пресс-службе клуба, соперниками в контрольных матчах станут: 20 и 27 июня - «КАМАЗ» (Набережные Челны), «Зенит» (Ижевск) – 24 июня и 1 июля. (0+)

«КАМАЗ» является участником чемпионата Первой лиги. В прошлом сезоне «автозаводцы» заняли 11-е место в турнирной таблице. «Зенит» выступал в группе 4 Второй лиги вместе с «Амкаром Пермь». Новый сезон географические соседи пермяков вновь продолжат выступление в третьей по статусу футбольной лиге России. На этот раз «Зенит» стартует в дивизионе «Б».

На матчи в Ижевск «Амкар Пермь» отправится без нескольких игроков, которые в прошлом сезоне защищали его цвета: вратарь Платон Захарчук после аренды вернулся в «Оренбург-2»; центральный защитник Алексей Губочкин после завершения контракта перешел в «Тюмень»; полузащитники – Иван Маркелов (завершение контракта, «Тюмень»), Георгий Уридия (завершение аренды, «Волга» из Ульяновска) и Вадим Карев (завершение аренды, «Кубань» из Краснодара).

В «красно-черный» состав из аренды в миасском «Торпедо» возвращается центральный нападающий Кирилл Кочетов.

Клубные цвета продолжат защищать: защитники - Александр Степанов, Константин Морозов; полузащитники - Даниил Габов, Антон Бочаров, Василий Пьянченко, Даниил Зуев, Дмитрий Шерстобитов, Александр Сафонов; нападающие - Евгений Тюкалов и Александр Подбельцев.

Учебно-тренировочные сборы «Амкар Пермь» проводит в Перми на базе стадиона «Звезда». По словам главного тренера команды Ивана Черенчикова, в ближайшее время в команду на просмотр прибудут первые новички, идет медицинское обследование игроков. Сборы продлятся до 6 июля.

«В предстоящих контрольных матчах будет видно, кто и как вписывается в нашу игровую модель. Команда должна быть сбалансирована во всех линиях – каждый должен чувствовать конкуренцию за место в составе», - отмечает Иван Черенчиков.

Старт сезона 2023-2024 во Второй лиге планируют начать уже с 16 июля.

Кстати, 16 июня свое 70-летие отпраздновал президент ФК «Амкар Пермь» Валерий Чупраков. «Комсомолка» поздравляет Валерия Михайловича со славным юбилеем!

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